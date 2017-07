Beim evangelischen Kindergarten "Villa Sonnenschein" Donaueschingen stand ein Besuch bei der Feuerwehr auf dem Programm. Als letztem von acht Kindergärten wurden den rund 20 Mädchen und Jungen von Reiner Wolff, Alexander Hirsch, Helmut Binkert, Anja Fischer und Martin Schulz das Thema Brandschutz näher gebracht. Dabei kamen die Aufgaben, die Ausrüstung und die Fahrzeuge der Feuerwehr zur Sprache und zudem, was Kinder beim Absetzen eines Notrufs alles beachten müssen. "Wir haben jetzt rund 140 Kinder bei uns gehabt", so Organisator Reiner Wolff. Zum Abschluss wurden die Kinder zurück in den Kindergarten gefahren. Foto: J. Müller