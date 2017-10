Donaueschingen Was lange gärt, wird endlich gut

Donaueschingen-Hubertshofen. Schon als Bub war Georg Tritschler beim Mosten mit dem Papa dabei. Die kleine Mosterei war Tag und Nacht sein Revier. Sie wird schon seit 70 Jahren betrieben, 50 Jahre davon von Familie Tritschler. Zuerst war Vater Emil tätig, jetzt Sohn Georg Tritschler, der parallel auch das Einkochen und die Abfüllung in Tetrapacks anbietet. Mittlerweile nimmt er den ganzen Oktober unbezahlten Urlaub, um die zahlreichen Anfragen zu bewältigen. Seit zehn Jahren bietet er ein Schau­mosten an. Auch Kindergärten und Schulklassen nehmen das Angebot gerne an. Mittlerweile sind es pro Saison 20 bis 25 Schaumosttage.

Die Idee, diese Termine insbesondere für den Tourismus das ganze Jahr anzubieten, hatte Georg Tritschler schon länger und auch den Gedanken, einen Obstbaumlehrpfad anzulegen. In seinem Ago-Kreativcamp hatte er auch schon einen Workshop "Obstbaumforscher", der sehr gut angenommen wurde.

Die Gegend um Hubertshofen fand Tritschler schon immer ideal für einen Obstlehrpfad. So hat er entsprechende Förderanträge gestellt. Jetzt wurden 10 000 Euro aus dem Topf des Ministeriums ländlicher Raum bewilligt, weitere Anträge laufen. So kann der Obstlehrpfad mit 60 bis 70 Obstbäumen noch in diesem Herbst rund um Hubertshofen angelegt werden. Mit im Boot sind auch der "Baumdoktor" Hans Letulé und Ansgar Barth aus Unterbränd, die die Bäume mit betreuen sollen.