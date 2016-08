Großes Wetterglück und viel Sonnenschein mit tollen Ausblicken hatte am Wochenende die DJK-Wandergruppe aus Donaueschingen auf ihrer Hochgebirgstour in den Allgäuer Alpen. Von Oberstdorf-Spielmanns­au aus stiegen die zehn Teilnehmer unter der Führung von Wanderwart Manuel Ganter und Dirk Vollmer zum Übernachtungsquartier Kemptner Hütte (1846 Meter) auf. Anschließend erklommen die Bergfreunde den Großen Krottenkopf (2656 Meter). Den Hüttenabend verbrachte man auf der Terrasse der Kemptner Hütte, ehe es am zweiten Tag über den Fürschiessersattel zum 2376 Meter hohen Kreuzeck (unser Bild) ging. Foto: privat