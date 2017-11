Donaueschingen Wanderer werden immer mehr

Zum Abschluss aller Touren wird gemeinsam eingekehrt. Im Sommer wird zusätzlich ein einwöchiger Ausflug angeboten.

In der kommenden Woche beginnt das Winterprogramm mit einer Wanderung nach Aufen. Höhepunkte der 13 Termine sind der Besuch des Weihnachtsmarkts in Gengenbach am 12. Dezember und ein Besuch von Konstanz mit Stadtbesichtigung am 6. März.

Die Ursprünge der Wandergruppe liegen in einer Initiative der Stadt Donaueschingen, die im Jahr 1978 ein Wanderangebot für Gäste schaffen wollte. Hierfür konnte mit Franz Gottwalt als Wanderführer ein versierter Heimatkenner gewonnen werden. Doch das Angebot, das anfangs von der Stadt Donaueschingen finanziell unterstützt wurde, nutzten immer häufiger Einheimische, die meistens im Rentenalter genutzt. Die Stadt stieg 2001 aus, das Projekt ging nahtlos in die heutigen Dienstagswanderer über. Gleichzeitig übergab Gottwald an Otto Granacher. "Mitgliederschwund, das gibt es bei uns nicht", sagt dieser. Und die Mitstreiter sind bis ins hohe Alter dabei. Der Älteste, Walter Riesch, wurde vor kurzem 90 Jahre alt. Und mit dem Eintritt in den Ruhestand steht der Nachwuchs schon vor der Türe der Dienstagswanderer. In den 39 Jahren ihres Bestehens hat die Gruppe mittlerweile über 1800 Touren bewältigt. Pionier Franz Gottwalt kam bis vor einigen Jahren noch ab und zu mit. Er ist inzwischen 95 Jahre alt und wohnt nicht mehr in der Gegend.