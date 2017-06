35 Wanderer des Schwarzwaldvereins Donaueschingen erkundeten eine ihnen bisher unbekannte Region: das Großherzogtum Luxemburg. Die erste Wanderung verlief von Vianden aus entlang der Ourschleife und des Ourstausees zum größten Pumpspeicherwerk seiner Art in Europa. Nach der Wanderung ging es zu der hoch oben thronenden Burg Vianden. Zum Programm gehörte auch die auf der Liste des Weltkulturerbes stehende Springprozession in Echternach. Die dritte Wanderung begann im Ort Müllerthal. Die Tour verlief entlang faszinierender Sandsteinfelsen. Auf der Rückreise machten die Wanderer Halt in Luxemburg-Stadt. Foto: Verein