Donaueschingen Wandel-Baar: Der Name ist Programm

Die Handlung: Der vermögende Gutsbesitzer Klapproth möchte auch einmal vor seinen Pensionärskollegen prahlen und deren Erlebnisse und Reiseanekdoten übertrumpfen. So reist er nach Berlin und macht die weitere finanzielle Unterstützung seines Neffen Alfred davon abhängig, dass ihm dieser den Besuch einer Irrenanstalt ermöglicht. Alfreds Freund Eugen Rümpel, ein verkannter Schauspieler ohne Engagement, weil er statt dem "l" nur ein "n" sprechen kann, empfiehlt ihm, mit seinem Onkel eine Soirée in der Pension Schöller zu besuchen. Die reichlich schrägen Pensionsgäste erscheinen plötzlich, wie Klapproth sie wahrnimmt, in einem ganz anderen Licht. Der Gutsbesitzer , der die Gäste wirklich für Irre hält, amüsiert sich prächtig. Nach und nach entsteht für Philipp Klapproth ein zunehmend beängstigendes Panoptikum. Die Situation eskaliert allerdings, als Klapproth, zurückgekehrt auf sein Landgut, von diesen vermeintlichen Irren besucht wird. Die Geschichte nimmt eine neue Wendung.

Der Spielort: Schon beim Sova-Theater hatte Sabine Milbradt das Ziel, einen Ort für die Aufführung zu finden, der noch nie bespielt worden ist. Das Gleiche gilt für das Theater Wandel-Baar. So wird das Stück "Pension Schöller" im Parkrestaurant aufgeführt. Eine Herausforderung, denn die Bühne dort ist relativ klein. Außerdem wird auch in Bräunlingen im Bregtäler gespielt. Fürs erste Jahr zwei Aufführungsorte, doch das soll nicht so bleiben. Geplant ist, dass zukünftig auch in anderen Städten der Baar gespielt wird.

Die Besetzung: Bernhard Limberger (Philipp Klapproth, Rentier), Manuela Canales Pulido (Ulrike Sprosser, seine Schwester), Janik Ebding (Alfred Klapproth, sein Neffe), Nina Losch (Fritz Bernhardy, Großwildjäger), Christine Reininghaus (Josephine Krüger, Schriftstellerin), Jörg Klaus (Musikdirektor a.D. Schöller) Vincent Kaufmann (Eugen Rümpel, sein Neffe), Sabine Hattung-Hocheder (Amalie Pfeiffer, seine Schwägerin), Kristina Agostini (Friederike, ihre Tochter), Frieder Schräbler (Major a.D. Gröber), Inszenierung, Regie: Sabine Milbradt.

Das Stück "Pension Schöller" – ein Posse in drei Aufzügen von Carl Laufs, Wilhelm Jacoby und Horst Willems – wird sechs Mal aufgeführt: Premiere ist am Freitag, 11. November, 19 Uhr im Parkrestaurant Donaueschingen. Es folgen drei weitere Vorstellungen am Samstag, 12. November, Dienstag und Mittwoch 15./16. November, jeweils 19 Uhr im Parkrestaurant. Anschließend wird in Bräunlingen gespielt: am Freitag und Samstag, 18./ 19. November, um 19 Uhr im Bregtäler. Karten im Vorverkauf bei Augenoptik Marcus Milbradt, Herdstraße 17, Telefon: 0771/29 97, oder der Bräunlinger Metzgerei (keine Reservierung).