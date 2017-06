Donaueschingen Walter Subject überzeugen im Finale

Donaueschingen. Der Jubel bei den fünf tapferen Schwaben war riesig, als Brauerei-Geschäftsführer Georg Schwende zum Abschluss einer spektakulären Veranstaltung das knappe Urteil verkündete.

"Die Gruppen haben es dem Publikum und der Jury nicht leicht gemacht", betonte der Brauerei-Chef begeistert. "Es war eine ganz enge Entscheidung auf hohem Niveau". Schwende dankte allen, die am Erfolg der Veranstaltung beteiligt waren, allen voran seiner PR-Managerin Ilona Zimmermann. Den Siegern überreichte er einen Scheck über 3000 Euro, außerdem dürfen die Jungs beim Zelt-Musik-Festival am 23. Juli in Freiburg ihr Können beweisen.

Knapp geschlagen geben mussten sich die Indie Boys, eine Formation aus Freiburg und Mannheim, die sich beim Vorentscheid in Tuttlingen durchsetzen konnten. Platz drei holte sich die Rockband Cosmic Mints aus Freiburg, die als beste Zweite in das Finale einzogen und hier andere Sieger überholte. Die Gewinner vom Contest in Haslach, die sympathisch-badischen Straßenpoeten aus Mannheim, landeten auf dem vierten Platz, gefolgt von der Gruppe Empty Beauty aus Gernsbach, die sich über einen ordentlichen Bierpreis freuten.