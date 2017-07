Donaueschingen Waldfest lockt reichlich Publikum

Donaueschingen-Aufen. Zu den Klängen des Musikvereins Aufen eröffneten Bürgermeister Bernhard Kaiser, der Vorsitzende Tobias Müller, sein Vorgänger Thomas Binder, Brauereivertreter Oliver Eckerle und Moderator Georg Langenbacher die 62. Ausgabe und das Wetter spielte bei der Open-Air-Veranstaltung mit. Die Mühen der Gastgeber, den Festplatz kontinuierlich zu optimieren, kommt bei den Besuchern an, ebenso die stimmungsvolle Blasmusik zu jeder Minute. Am Samstagabend trat zunächst der Musikverein Unterbaldingen auf. Und "Cobrass", eine der jüngsten Formationen der angesagten Brass-Musik und jüngst schon im Finale des SWR-Blechduells dabei, beflügelte anschließend mit ihrem begeisternden Auftritt die Stimmung. Die Aufen-Baldinger Formation unter der Leitung von Saxophonist Fabian Martin zog das Publikum auf die Tanzfläche, auf der es immer enger wurde. Und in der Bar sorgte DJ Pagani für Ausgelassenheit.

Gestern stimmte zur Frühschoppenzeit die Stadtharmonie Villingen ein. Neben diversen Spielen und Aktionen für die Kinder präsentierten die Bläserklasse der Realschule, das Vororchester der Gastgeber und die Spielgemeinschaft Aufen-Grüningen dank ihrer Auftritte der jungen Generation das Erlernen eines Instruments als eine alternative Freizeitbeschäftigung. Außergewöhnlich, beliebt und deshalb bereits zum 17. Mal fand der Pfuttli-Fallä-Wettkampf statt, bei dem es darum geht, mit Sandsäcken ins Ziel zu werfen, um den Gegenüber vom Sitzbrett fallen zu lassen.

Heute Fest-Finale