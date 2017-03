Donaueschingen Vorsitzende trifft den richtigen Ton

Donaueschingen. Wie zufrieden die Mitglieder damit sind, zeigt die einstimmige Wiederwahl Bolkarts als Vorsitzende. Ebenfalls wurden Rafael Hafkesbrink als Kassierer, Stefanie Burger als Jugendleiterin, Elena Heidinger als zweite Beisitzerin, Ingeborg Weidemann als Inventarverwalterin und Herbert Haberer als Notenwart bestätigt.

Marcel Bürk wird in Zukunft den Vorstand als erster Beisitzer unterstützen. Florian Gaedtke wird, zusammen mit Klaus Lehmann, das Amt des Kassenprüfers übernehmen. Kassierer Rafael Hafkesbrink berichtete über einen zufriedenenstellenden Kassenstand. Die Veränderung von der stadtgetragenen Einrichtung hin zum eingetragenen Verein und die damit verbundene Eigenfinanzierung wird auch in den nächsten Jahren ein großes Thema bleiben. Die Umstellung der Bewirtung am Herbstfest hat positiv zur Finanzierung beigetragen. Lob galt in diesem Zusammenhang vor allem Rolf Bürssner.

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres nannte die Vorsitzende den gemeinsamen Ausflug der Stadtkapelle nach Oberstdorf, den ersten Auftritt des Ensembles im November im Museum Art Plus sowie das Herbstkonzert im Strawinskysaal.