Donaueschingen Vorbereitungen für Festkonzert laufen

Die Plakatwerbung ist bereits angelaufen und die Sänger des Siedlerchores halten Eintrittskarten zum Verkauf an interessierte Freunde des Chorgesangs bereit. Vorbestellungen nimmt auch Vorstand Hans Hauger, Telefon 0771/59 39, telefonisch entgegen. Bei der Firma Weisbrod Schreib- und Tabakwaren an der Karlstraße 14 in Donaueschingen sowie in Silvias Weinstüble, An der Donauhalle 1, in Donaueschingen werden Eintrittskarten im Vorverkauf angeboten.