Donaueschingen Von Fitnessmix bis zu Fahrt mit Pferdekutsche

Am Samstag, 7. Oktober, ab 10 Uhr ist eine Pflanzentauschbörse vor der alten Schule, herbstlich gebastelt wird am 12. Oktober, ab 19.30 Uhr. Am 24. Oktober, ab 20 Uhr geht es zur Herstellung von Pralinen bei Chocolate & Dreams in Riedböhringen. Am 2. November wird der Fredericktag für Kinder von drei bis zehn Jahren gestaltet. Die Bezirksversammlung ist am 11. November in Öfingen. Ein Termin für Lachyoga wird noch für November gesucht. Der Weihnachtsmarkt in Esslingen wird am 2. Dezember besucht. Der Termin für den Seniorennachmittag muss noch festgelegt werden.

Im Januar steht der traditionelle Besuch in St. Michael an, der Termin ist noch offen. Mit einer Pferdekutsche geht es am 14. Januar durch den Schwarzwald. Am 13. Februar organisieren die Landfrauen die Kinderfasnet. Weltgebetstag ist am 2. März. Ein Vortrag über Wasseradern und Erdstrahlen folgt am 6. März. Am 27. März wird Kindern Keramikmalen angeboten, und im April wird gesund, leicht und schnell gekocht. Am 23. April ist Mitgliederversammlung.