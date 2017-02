Donaueschingen Vom Stamm zum Brett

Donaueschingen-Wolterdingen. Oberbürgermeister Erik Pauly und der Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung Donaueschingen, Theo Kneer, statteten dem Unternehmen Schmiederer Holz in Wolterdingen einen Besuch ab. Begleitet wurden sie von Ortsvorsteher Reinhard Müller. Schmiederer Holz ist ein traditionsreiches Säge- und Hobelwerk im Wolterdinger Gewerbegebiet und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen befasst sich bereits in der dritten Generation mit dem vielseitig einsetzbaren Rohstoff Holz. Daher verfügt Schmiederer über 87 Jahre Kompetenz in der Herstellung von qualitativen Holzprodukten. Geschäftsführer Bernhard Schmiederer führte seine Gäste durch das weitläufige Betriebsgelände. Hierbei konnte er die verschiedenen Produktionsschritte aufzeigen, die vom Baumstamm bis hin zum fertigen Brett erfolgen. Seine Besucher konnte Schmiederer mit den riesigen, faszinierenden Fertigungsanlagen und ihrer gründlichen Arbeitsweise beeindrucken.