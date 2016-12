Donaueschingen Volle Kraft voraus in die Zukunft

Neben dem Konversionsprozess, der in diesem Jahr erfolgreich vorangebracht worden sei, unterstrich Pauly die Bedeutung der Konzepte, die auf den Weg gebracht worden sind: "2016 konnten wir sowohl ein innovatives Verkehrskonzept, ein grundlegendes Tourismuskonzept, als auch ein zukunftsweisendes Stadtbuskonzept verabschieden."

Im Bereich Hochbau steht auch die Teilsanierung des ehemaligen Rathauses in Allmendshofen und die Neugestaltung des Irmaparks im Fokus. Die Sanierung des Parkschwimmbades wurde gestrichen: "Da es in den vergangenen Jahren keine Beanstandungen zur Wasserhygiene gab, soll angesichts der Vielzahl der anstehenden großen Projekte die Sanierung des Beckens und der Aufbereitungstechnik verschoben werden", so Pauly. Für die Nutzer sei es eine sinnvolle Entscheidung. "Ich bin davon überzeugt, dass mit dem freigegebenen Geld eine fantastische Aufwertung unseres Parkschwimmbads möglich ist."

Donaueschingen. Die Stimmen der Fraktionen: Konrad Hall (CDU): Die CDU-Fraktion habe fast alle ihre Ziele erreicht und sei dementsprechend zufrieden. 2016 seien so viele besondere Projekte angestoßen worden, dass sich mit derer Umsetzung Donaueschingen in den kommenden vier bis sechs Jahren deutlich verändern und damit noch attraktiver und wettbewerbsfähiger werde. Deswegen stellte Hall seine Rede unter den Titel "Donaueschingen 2020". Der Gemeinderat sei sich seiner großen Verantwortung bewusst und habe nahezu in allen Bereichen viel Geld zur Verfügung gestellt. Herausgekommen seien "wichtige Meilensteinprojekte": das Verkehrskonzept, der Stadtbus, der diesen Namen auch verdiene sowie das Marken- und Tourismuskonzept, das auch die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt herauskristallisieren müsse. Eine "einmalige Chance, einen ganz neuen Stadtteil mit besonderer Qualität zu entwickeln", biete sich auf dem Konversionsareal. Ein erster Schritt sei gemacht worden: "Wir schaffen damit einen überaus attraktiven Wohnstandort für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser in Zentrumsnähe an dem einzigen Südhang in der Stadt." Neben den Großprojekten, zu denen Hall auch noch den Irmapark und den Auepark am Donauzusammenfluss zählt, würden noch bis 2020 viele andere Projekte umgesetzt. Was sich die Stadt nicht leisten könne: "Die Sanierung und Erweiterung des Parkschwimmbades mussten wir leider verschieben, da wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung keine Schulden machen wollen, die nachfolgende Generationen bezahlen müssen." 2017 sollte man sich unbedingt Gedanken über Gewerbeflächen machen.

Lob für konstruktives Miteinander