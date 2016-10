Donaueschingen Voices of Joy begeistern die Zuhörer

Während der einzelnen Stücke spürte man regelrecht, dass die Damen und Herren des Gospelchors mit Leib und Seele dabei waren und es gelang ihnen perfekt, ihr Publikum mit diesem Geist und ihrer Begeisterung anzustecken. Es wurde im Rhythmus mitgeschwungen, geklatscht und gesungen. Immer wieder gab es auch kleine Solo-Einlagen der einzelnen Akteure. Teilweise wurden die Texte aus dem Englischen übersetzt und dabei für ein christliches Miteinander geworben. Zwischen den einzelnen Stücken wollte der Applaus fast nicht enden.

Es gab ein breites Repertoire von international bekannten Gospelsongs wie "Amazing Grace", "Down By the Riverside" oder "Joshua fit the Battle of Jericho". Im Anschluss an das reguläre Konzert musste der Chor zahlreiche Zugaben geben.

Am Ende des Konzerts bei "Der Herr ist mit uns", verteilten sich die Chormitglieder im Publikum und alle gaben sich die Hände. Dabei traten bei so manchem Besucher vor Ergriffenheit die Tränen in die Augen. Nach über zwei Stunden Konzert wurde dann auch reichlich für die Grauzone gespendet und die Flyer des Vereines waren schnell vergriffen.

Der Gospelchor Voices of Joy wurde 1998 in VS-Villingen gegründet. Er besteht aus cirka 50 Sängerinnen und Sänger aller christlichen Konfessionen und einer fünfköpfigen Band mit Gitarren, Keyboard, Bass und Schlagzeug. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, die "Frohe Botschaft" des Herrn an ihr Publikum zu überbringen.

Das Programm besteht vorwiegend aus "Black Gospel", einer Musikrichtung, die aus den Negro Spirituals entstanden ist. Die musikalische Leitung des Gospelchors haben Sven-Udo Rösler und Sabine Siegel.