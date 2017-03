Donaueschingen Vogelgrippe sorgt für Eier-Engpass

Durch den Ausbruch der Vogelgrippe in der gesamten Bundesrepublik mussten die Geflügelhalter ihre Tiere in den Ställen unterbringen und sorgsam darauf achten, dass diese nicht angesteckt wurden. Wo dies nicht gelang, mussten zigtausende Tiere zur Viruseindämmung vorsorglich getötet werden. Bis Mitte Februar waren es über 600 000. In 60 Geflügelhaltungsbetrieben und 15 Tierparks waren Fälle aufgetreten. 1362 gefundene tote Wildvögel trugen allein in Baden-Württemberg das Grippevirus in sich. Diese Woche hat das Land die Aufstallungspflicht zwar gelockert. Entspannung sehen Landwirte und Experten dennoch dauerhaft keine. Einer, der mit einer Zunahme von Seuchen rechnet, ist der Pfohrener Bernhard Wolf, der in seiner Bodenhaltung über 4000 Hühner hält.

Obwohl Wolfs Hühner unter Dach leben, muss er weiter dafür Sorgen, dass seine Tiere nicht mit freilebenden Vögeln in Kontakt kommen können. Denn entlang von Bodensee und Flüssen gilt die Aufstallungspflicht bis zum 20. April weiterhin, wenn sie einen geringeren Abstand als 500 Meter zum Gewässer haben, was bei Wolfs Hof zur Donau der Fall ist.

Selbst wenn die aktuelle Epidemie Geschichte sein wird, glaubt Bernhard Wolf nicht an ein Ende der Seuchenserie, sondern an eine Zunahme der Erkrankungen und der damit verbundenen Tötung von Tausenden Tieren. "Die Vogelrippe hat es schon immer gegeben. Von älteren Bauern weiß ich, dass es früher auch mal keine Eier im Dorf mehr gab, weil alle Hühner in den Ställen verendeten. Doch mit der ungebremsten Zunahme von Wildvögeln rechne ich mit einer Verschärfung der Situation von Jahr zu Jahr. Waren vor einigen Jahren noch einzelne Regionen betroffen, traten die Fälle in diesem Winter bundesweit auf." Die Zunahme der Wildvögel könne jeder an Donau oder Riedseen selbst verfolgen. Die zwischen Pfohren und Neudingen und am Riedsee zu beobachtende Graugans-Kolonie habe es früher nicht gegeben und von Jahr zu Jahr wachse die Population stark an. "Bei den Schwänen und den Wildenten ist es nicht anders. Auf der Donau gibt es so viele wie noch nie. Die vielen Tiere produzieren riesige Misthaufen, die wiederum ideale Brutstätten für Krankheiten sind. Und die Natur hilft sich eben mit Krankheiten, um Populationen zu regulieren", meint Bernhard Wolf.