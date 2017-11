Donaueschingen Völkerverständigung wird gepflegt

Donaueschingen. Sie entstammt einer deutsch-französischen Familie. Ihr Vater diente als junger französischer Wehrpflichtiger in Donaueschingen, lernte dann in Freiburg seine deutsche Frau kennen. Nicole wurde in Freiburg geboren und wuchs dort lange Zeit mit ihrem Bruder auf, ging nur in die französischen Schulen, wurde aber konsequent zweisprachig erzogen. Ihre Ausbildung erhielt Nivoley seit 1982 in der französischen Armee, wo sie dann in Baden-Baden ihre französische Beamtenlaufbahn bei der französischen Armee begann, sie dann quasi im französischen Sozialamt der Armee im Verwaltungsbereich tätig war.

In Donaustadt gezogen

Nach ihrer Versetzung zum 110. französischen Artillerie-Regiment in Donaueschingen 1998, übersiedelte sie mit ihrem französischen Ehemann Patrick und ihren drei Kindern in die Donaustadt, wo sie bis 2014, dem Jahr des Abzugs des Regiments, wiederum im sozialen Bereich tätig war. Sie konnte schließlich das tun, was ihr immer schon am Herzen lag: der enge, menschliche Kontakt zu den Soldaten und den Familien der französischen Streitkräfte in Donaueschingen.