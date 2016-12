Donaueschingen Vision von E-Car-Sharing-Modell wird Wirklichkeit

Motivation für die Schüler im Alter zwischen 17 und 19 Jahren waren der Abgasskandal des vergangenen Jahres und der Wille der Technikbegeisterten, eine Initiative im Bereich nachhaltiger E-Mobilität in Gang zu setzen. Die Schüler planten, einen Carport auf dem Schulgelände mit Solarmodulen zu bauen, deren Strom die Batterie des elektrisch betriebenen Fahrzeuges speist. Auch Verleihsystem und Marketingkonzept waren Teil der Seminararbeit.

Bei dem Projekt arbeiteten diverse Fachbereiche der Schule zusammen. So haben zum Beispiel die Zimmerer den Carport gebaut. "Aus einer anfangs ziemlich außergewöhnlichen Idee wurde Stück für Stück Realität und ich bin mir sicher, dass für kreative Schüler an dieser Schule besonders guter Humus ist", erklärte der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei beeindruckt. Den zweiten Teil des Projektes übernimmt die nächste Seminarklasse. An Zukunftsplänen stehen eine Messe auf dem Plan, es sollen Partnerschulen gewonnen und Sponsoren gesucht werden, um anfallende Kosten zu decken. Weiter soll das Projekt auf Messen und Austellungen vorgestellt werden, Kooperationen mit Fahrschulen sind angedacht und es gilt, das Verleihsystem bekannt zu machen.

Das Elektroauto soll als Leihfahrzeug nämlich Schülern, Lehrern und auch Anwohnern zur Verfügung stehen. Wichtige Aufgabe wird außerdem sein, eine Speichermöglichkeit zu finden, damit zum Batterieladen der selbst produzierte Strom genutzt werden kann anstelle des öffentlichen Netzes. Der Nissan Leaf Acenta hat 199 Kilometer Reichweite und 6,6 kW-Ladeleistung. Informationen zum Ausleihen des E-Mobils stehen unter www.seminarkurs-elektroauto.de.