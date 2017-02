Donaueschingen Virtuelle Techniken in der Schule

Das diesjährige Innovationsforum steht unter dem Schwerpunkt "Virtual & Augmented Reality". Verschiedene Displays und Installationen stehen zur Verfügung, um mit nahezu allen Sinnen in virtuelle Datenwelten einzutauchen. Gleichzeitig beleuchten Referenten und Aussteller, wie die Technologie gegenwärtig und künftig Anwendung findet. Die Veranstaltung wird um 10 Uhr durch einen moderierten Begrüßungstalk mit Thomas Albiez (Hauptgeschäftsführer der IHK), Frank Obergfell (Geschäftsführer der KUNDO xT GmbH), Erik Pauly (Oberbürgermeister der Stadt Donaueschingen), Harald Stallforth (Vorstandsvorsitzender TechnologyMountains ) und Martin Zimmermann (Geschäftsführer der imsimity GmbH und Vorstand des Virtual Dimension Center TZ St. Georgen) eröffnet. Breiten Raum nimmt bei dem Forum auch das Thema "Immersive Learning" ein, der Einsatz virtueller Techniken in Schule und Ausbildung. Um diese bekannt zu machen, haben sich drei Abiturienten des Fürstenberg Gymnasiums Donaueschingen auf "Cyberwalz" begeben. Sie führte in den Bundestag, in den Vatikan, durch Europa und Nordamerika und wird beim Innovationsforum abgeschlossen.