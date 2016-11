Donaueschingen Violinvirtuose und Komponist

In dieser Zeit gestaltete, prägte und bestimmte er sehr nachhaltig das musikalische Leben der Baarstadt. Zusammen mit dem Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar gedenkt die Gesellschaft der Musikfreunde seiner anlässlich des 150. Todestages in einer ganz besonderen Weise.

Der Baarverein bietet am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, in den Donauhallen ein Symposion an mit acht Vorträgen und einer Buchvorstellung zum Thema: "Eine Musikerkarriere zwischen höfischer Pflicht, Virtuosenambitionen und dem expandierenden Markt für Musikalien". Am Samstag um 11.30 Uhr gibt es ein Werkstattkonzert mit Lehrern und Studenten der Musikhochschule Trossingen, in dem Kalliwoda als Komponist von Klavierliedern vorgestellt wird. Der Eintritt zu allen diesen Veranstaltungen ist frei. Am Samstag gestalten die Cappella musicale Donaueschingen unter Leitung von Andreas Rütschlin und der Kirchenchor Unterkirnach unter Leitung von Evelyn Zinser in der Marienkirche die Vorabendmesse mit einer Aufführung von Kalliwodas "Missa à tre". Um 20 Uhr findet im Strawinsky-Saal in Zusammenarbeit der Gesellschaft der Musikfreunde mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen ein Festkonzert mit Kammermusikwerken Kalliwodas statt. Das Werther Quartett, Jan van Elsacker (Tenor), Marieke Spaans und Richard Roebel (beide Hammerflügel) musizieren Kammermusikwerke.

Eintrittskarten zu 28 und 25 Euro für das Festkonzert gibt es im Vorverkauf im Amt Kultur, Tourismus und Marketing, Telefon 0771/85 72 66, in den Verkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter www.musikfreunde-donaueschingen.de und an der Abendkasse.