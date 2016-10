Donaueschingen Vierspurige Bundesstraße erst später

Der offizielle Spatenstich für das 25-Millionen-Projekt erfolgte am 13. Juni. Parallel wurde in den Amtsstuben fleißig an den Plandetails und Ausschreibungen gearbeitet. Ende 2020/ Anfang 2021 soll der Ausbau fertig sein. Bahn frei auf vier Spuren bis zum Hüfinger Wasserturm bedeutet dies aber noch nicht. Denn Projektleiter Hartmut Trenz vom Straßenbaureferat des Regierungspräsidiums bestätigt auf Anfrage, dass die bestehende Straße und die Brückenbauwerke dann grundlegend saniert werden müssen. Wie lange dies dauert, kann man heute noch nicht sagen.

Baustart: Der für kommenden Montag geplante Baustart, mit der Einrichtung einer Behelfsauffahrt neben dem bestehenden Zubringer Allmendshofen auf die B 27 verzögert sich um zwei Wochen. Baustart ist jetzt am 24. Oktober. Dennoch, so Hartmut Trenz, soll diese 150 Meter südlich eingerichtete Behelfszufahrt planmäßig am 25. November fertig sein.

Bauphase Zubringer: Da die Straße an der Stelle der Behelfszufahrt deutlich schmaler ist als beim Knoten, entfällt die Linksabbiegerspur auf der B 27 weg. Linksabbieger müssen so schon in Hüfingen oder erst in Donaueschingen-Mitte abfahren. Mit einer zusätzlichen Einfädelspur in der Fahrbahnmitte kann man aber besser vom Zubringer Richtung Donaueschingen-Mitte auffahren. Läuft alles planmäßig, wird die Brücke in einem Jahr fertig sein. Parallel werden die Straßenschleifen gebaut. Damit wäre der Unfallschwerpunkt Ende 2017, spätestens aber im Frühjahr 2018, endlich entschärft. Kosten für diesen Bereich: 4,5 Millionen Euro.