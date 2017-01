Donaueschingen Vielschichtiges Programm mit hochkarätigen Positionen

Im Blickpunkt steht dabei die neue große Jahresausstellung mit dem Titel: "Leidenschaft – Passion". Sie beginnt am 19. Februar und stellt bis Anfang kommenden Jahres das Schaffen des Malers Pierre Soulages in den Mittelpunkt.

Der 1919 im französischen Rodez geborene Künstler gehört laut Vorschau zu den bedeutendsten und einflussreichsten französischen Künstlern der Gegenwart und ist einer der letzten lebenden Vertreter einer Künstlergeneration, die die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg revolutionierte.

"Schon in den 1940er-Jahren hat er sich ausschließlich der abstrakten Kunst verschrieben und setzt sich seitdem vor allem mit der Farbe Schwarz intensiv auseinander. Seit den 1970er Jahren malt er ausschließlich monochrom schwarze, pastose Bilder, in deren Oberflächen er mit unterschiedlichen Werkzeugen tiefe Linien und Furchen zieht", erläutern die Ausstellungsmacher. Diese so genannten "Outrenoirs", die das Licht auf einzigartige Weise reflektierten, bilden laut Mitteilung den Schwerpunkt der Ausstellung.