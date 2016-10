Donaueschingen Vielfalt mit Musik, Gesang und Tanz

Dabei zeigt sich immer wieder, wie viel künstlerisches Talent in der Region vorhanden ist. Zum vierten Mal bereits findet "Bühne frei" statt, doch jedes Mal werden wieder neue Gesichter präsentiert. "Wir hatten bislang noch keine Wiederholungen", sagt Weishaar. Neben der Voraussetzung, dass die auftretenden Künstler einen Bezug zu Donaueschingen haben sollen, ist es auch die Vielfalt, die bei der Auswahl der verschiedenen Programmpunkte eine große Rolle spielt.

"Die Veranstaltung lebt davon, dass wir Abwechslung bieten." Auch jemand ohne einen Bezug zur klassischen Musik, der nie ein abendfüllendes Konzert besuchen würde, kann so in Kontakt mit etwas Neuem kommen. Gefällt es ihm, hat er ein neues Genre für sich entdeckt. Ist der Auftritt nicht ganz nach seinem Geschmack, sind es nur 20 Minuten. Brian Maier und Lukas Schröder: Die beiden Jugendlichen werden an der Jugendmusikschule in den Fächern Schlagzeug und Klavier unterrichtet. Beim Musikwettbewerb "Jugend Musiziert" sind die beiden auf Bundesebene oft unter den Preisträgern zu finden.

Für den 14-jährigen Lukas Schröder und den 16-jährigen Brian Maier ist Musik reinste Leidenschaft, Spielfreude und pure Begeisterung. Larissa Botos: Bereits mit acht Jahren begann die Mezzosopranistin Larissa Botos ihre musikalische Karriere. Vom Bräunlinger Kinderchor führte ihr Weg zu den Villinger Klosterspatzen nach Mainz, wo sie aktuell Gesang im Studiengang "Oper und Konzert" an der Hochschule für Musik studiert. Neben Oper, Oratorium und Lied entwickelte die 21-Jährige eine besondere Vorliebe für Operetten und Chanson der 20er- bis 40er-Jahre.

Tanzschule Seidel: Die Wettkampfgruppe DeLa Souly’s der Tanzschule Seidel hat schon auf Europameisterschaften getanzt. Bei "Bühne frei" werden die Mädels im Alter von 13 bis 16 Jahren ihr Können ebenfalls präsentieren.

Schnitzer und Huger: Die beiden Jazz-Musiker Sebastian Schnitzer und Fabian Huger präsentieren Lieder aus ihrem Programm "Man(n) singt deutsch". Dabei jonglieren sie in ihren Texten mit Ironie, einem Haus von Sarkasmus und einer guten Portion Nonsens – das Ganze kombiniert mit deutschen Schlagern und einer Portion Jazz.

Julia Henning und Andreas Kuchelmeister: Seit 2009 sind die beiden in der Band Upside Down aktiv und leben dort ihre rockige Seite aus. Bei "Bühne frei" präsentieren sie sich jedoch ganz anders, nämlich gefühlvoll im Duett. Die Musik erlaubt es den Sängern, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen.

Oriental Dance Circle: Die Tänzerinnen des ODC kommen aus Hüfingen und Donaueschingen und werden mit viel Charme den Hauch des Orients auf die Bühne des Strawinsky-Saals zaubern. Mit ihrem Tanz drücken sie alle Gefühle aus, von tiefer Trauer bis unbändiger Freude. Die Ausdruckskraft und den Zauber des orientalischen Tanzes als Europäerin authentisch umzusetzen und weiterzugeben, ist das große Anliegen von Nina Huppenhauer, die alias Mathab die Gruppe ODC leitet.

Die Veranstaltung: "Bühne frei" findet am Samstag, 19. November im Strawinsky-Saal der Donauhallen statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Einlass ins Foyer ist um 19 Uhr. Dort wird dann eine Ausstellung der Donaueschinger Kunstschule geboten und Fabian Martin wird mit seinem Saxofon auf die Veranstaltung einstimmen. Der Vorverkauf für "Bühne frei" beginnt ab morgigen Samstag, 15. Oktober. Karten gibt es in der Tourist-Information an der Karlstraße für 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen im Vorverkauf zwölf Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro, ermäßigt 15 Euro.