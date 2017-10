Trotz nicht ganz so perfekten äußeren Bedingungen fanden sich zahlreiche Zaungäste beim Almabtrieb des Steinen­hofs in Aufen ein. Christoph Meyer holte seine über 50 Rinder mit Nachzucht von der Sommerweide und brachte sie in den Stall. Der Musikverein Aufen begleitete das Spektakel musikalisch, während einige der Rinder versuchten, noch einmal auszubüxen und doch noch etwas auf der Weide zu bleiben. Am Ende fanden dann aber alle den Weg in den Stall, und die Besucher des Almabtriebs wurden im Anschluss auf dem Steinenhof mit Produkten aus dem eigenen Betrieb versorgt. Der Almabtrieb in Aufen hat längst treue Besucher gefunden, die sich alljährlich nur aus diesem Grund auf den Weg zum Steinenhof machen. Foto: Müller