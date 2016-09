Donaueschingen Viele Anregungen sind bereits umgesetzt

Seit 2007 befasst man sich in Donaueschingen mit einem Radwegekonzept. Mit dem Büro Kommunalplan Tuttlingen und mit vielen Anregungen aus der Bürgerschaft wurde ein Konzept erstellt und inzwischen weitgehend umgesetzt. Dies wird vor allem in den Bereichen außerhalb der Innenstadt deutlich. Jüngste Verbesserung ist der neue Radweg in der Güterstraße.

Nicht so klar sieht es im Innenstadtbereich aus. Hier sind, bis auf die Fürstenbergstraße, keine oder nur kurze Markierungen für Radfahrer auf dem Asphalt zu finden. Nicht ohne Grund, denn in Tempo 30- und Tempo 20-Zonen sind sogenannte Schutzstreifen nicht zulässig.

Das macht die Orientierung wiederum nicht einfacher, wenn eine entsprechende Beschilderung fehlt. Daher empfiehlt Verkehrplaner Jürgen Karajan im Zuge des neuen Verkehrskonzepts die Beschilderung im Übergangsbereich in die beruhigten Zonen zu verbessern.