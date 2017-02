Donaueschingen Viel familienfreundliche, bunte Narretei

Donaueschingen-Wolterdingen. Kurz vor Ende des stimmungsvollen bunten Nachmittags war ein Mitglied des Elferrats auf der Bühne mit einem schweren Herzinfarkt zusammengebrochen und von einem Rettungssanitäter aus den Reihen des Vereins per Defibrillator wiederbelebt worden. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. So endete die Veranstaltung der Bregtal-Glonki, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern, mit einem Abbruch. Das Mitglied des Elferrats wurde zwischenzeitlich in die Uniklinik Freiburg verlegt. Sein Gesundheitszustand wird als stabil beschrieben.

Oberglonki und Vorsitzender Herbert Köhler hatte im Rahmen des Bunten Nachmittags auch noch eine ganz besondere Ehrung auszusprechen: Als einziges noch lebendes Gründungsmitglied konnte er den 93-jährigen Hubert Held zum Alt-Ehren-Glonki ernennen, was dieser gerührt entgegennahm.

Es kommt wohl selten genug vor, dass es in einer relativ kleinen Gemeinde – knapp über 1700 Einwohner – zwei Fasnetvereine gibt. Was jedoch noch außergewöhnlicher ist: die beiden Veranstaltungen, die an zwei Tagen hintereinander stattfinden, ergänzen sich in gewissem Sinne.