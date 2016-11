Donaueschingen (jak). Etliche Donaueschinger beobachteten am Montagabend ein großes Polizeiaufgebot. Vom Tuttlinger Polizeirevier kommt jedoch Entwarnung. Verschiedene Punkte kommen zusammen. Zum einen gab es in der Stadt eine größere Zollkontrolle und an den Gewerbeschulen zudem einen Fehlalarm, der die Beamten des Donaueschinger Reviers beschäftigte. Und zusätzlich wurde auf der anderen Seite der Bräunlinger Straße bei der Eichendorffschule am Abend gleich zweimal der Feueralarm ausgelöst. Die sensible Anlage reagierte aufgrund von Staub, der in der Turnhalle aufgewirbelt worden war, wie Schulleiter Wolfram Möllen mitteilt.