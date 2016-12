Donaueschingen Verwaltung reagiertauf Bestattungstrends

Gestaltet werden sollen die neuen Bereiche mit viel Grün: zahlreichen Bäumen, Rasenflächen und Gehölzgruppen. Dazwischen winden sich Wege, die die Bereiche wie ein Geflecht durchziehen. Bei den Grabformen wird auf Urnenwahlgräber mit Stelen und auf Baumbestattungen gesetzt, die sich wie kleine Inseln über die Flächen verteilen.

Mauer soll nur partiell geöffnet werden

Die Mauer, die den Friedhof aktuell noch in zwei Bereiche aufteilt, soll auch weiterhin Bestand haben. "Solange es in den Bereichen noch eine unterschiedliche Struktur gibt, sollten wir die Mauer nur partiell öffnen", sagt Marius Weißhaupt vom zuständigen Planungsbüro. Auch wenn an einigen Stellen durchaus Sanierungsbedarf vorhanden sei, so würde eine alte Mauer doch Charme verbreiten. Und noch zwei weitere Punkte gibt es, die unbedingt in dem überplanten Bereich erhalten werden sollen. Das ist zum einen eine alte Familiengruft und zum anderen ist es das jüdische Grab.

Meinungsvielfalt bei Urnengräbern

Was ebenfalls noch Zukunftsmusik ist, betrifft die Gestaltung der Urnengräber: Hier gibt es in der Verwaltung und ebenso im Technischen Ausschuss, dem die Pläne bereits präsentiert wurden, unterschiedliche Meinungen. "Ich habe ein Problem mit Einheitsstelen. Da werden Individuen begraben und wir sollten den Familien die Freiheit lassen, entsprechende Stelen auszuwählen", ist beispielsweise SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Karrer der Meinung. Einheitsstelen würden ihn an einen Soldatenfriedhof erinnern.

Auch CDU-Stadtrat Marcus Greiner betonte den "Charme", den ein Friedhof entfallte, wenn man auf den ersten Blick erkennen kann, dass das "verschieden Familien" ihre Grabstellen haben. "Wir sollten einen gewissen Freiraum lassen", sagt Greiner.

Bürgermeister Bernhard Kaiser sieht in möglichst einheitlichen Stelen auch die Möglichkeit zur "Ästhetik und Gestaltung". Mit einer Gleichförmigkeit würde die Parkartigkeit unterstrichen und gleichzeitig auch Ruhe ausgestrahlt. "Man muss sich auf einem Friedhof nicht entfalten können und der ganzen Welt zeigen, was für einen Stein man sich leisten kann", sagte Bernhard Kaiser.

Die Diskussion wurde jedoch vertagt, es bleibt ja auch noch genügend Zeit, sich auf anderen Friedhöfen Ideen und Anregungen für den Umgang mit Urnenstelen zu holen.