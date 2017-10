Donaueschingen Vertrag noch nicht unterschrieben

Donaueschingen (jak). "Wir wollen den Vertrag an die aktuelle Situation anpassen – und das möglichst bald", sagt Bürgermeister Bernhard Kaiser. Auch das Fürstenhaus würde gerne endlich ein Vertragswerk unterzeichnen. Doch beim jüngsten Termin am Freitag wurde die Unterschrift einmal mehr vertagt. Offensichtlich ist man sich doch noch nicht einig geworden.

Doch warum dauert es so lang? Offenbar ist der Streitpunkt, dass das Fürstenhaus den Schlosspark zwar für das Reitturnier weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen möchte, aber für die Instandsetzung jährlich 30 000 Euro verlangt. Ansonsten sollen es nur noch kleinere Punkte sein. Inhaltlich möchte sich Kaiser zu den Vertragsverhandlungen jedoch überhaupt nicht äußern. Nur so viel: Das sei nicht der Grund. Das Vertragswerk sei ein "hochkomplexes und vielschichtiges" Werk, das auf ganz anderen Grundlagen beruhe, als im Jahr 1978 der ursprüngliche Vertrag abgeschlossen worden sei. "Wir haben heute eine vollkommen andere Konstellation", sagt Bernhard Kaiser.

Die Reitturnier GmbH habe sich von einer Veranstaltungsgesellschaft zu einer Verpachtungsgesellschaft entwickelt. Denn einst waren Fürstenhaus und Stadt in der Reitturniergesellschaft vertreten. Das Turnier wurde gemeinsam ausgerichtet. 2006 übernahm Escon die Veranstaltung. 2008 zog sich das Fürstenhaus aus der Reitturniergesellschaft zurück. 2014 kam es zum großen Zerwürfnis, als Dauerregen die Wiesen in Schlammgruben verwandelt hat. 2016 gipfelte alles in einem Absperrband, das quer über den Poloturnierplatz gespannt war, um das Adelshaus daran zu erinnern, dass ein öffentlicher Weg über das Gelände läuft.