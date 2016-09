Eine Gruppe von Rennradfahrern, die in sieben Etappen von der französischen Stadt Sète bis in dessen Partnerstadt Neuburg an der Donau radeln, machte gestern Zwischenstopp in Donaueschingen. Geplant war ein Empfang der Gruppe mit deutschen und französischen Radler durch die Deutsch-Französische-Gesellschaft (DFG) und die Parforcehorngruppe um 17 Uhr vor dem Rathaus. Die Radfahrer verspäteten sich allerdings um rund eine Stunde. Foto: Poh