Donaueschingen Vernissage im Art.Plus

Donaueschingen. Das Museum Art.Plus eröffnet am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr seine Ausstellung "Alfonso Hüppi" im 2-Raum. Die Kunst des in Baden-Baden lebenden Künstlers ist vielseitig. Die extreme Wandelbarkeit des zweimaligen Documenta-Teilnehmers wird in der Ausstellung gespiegelt. Diese zeigt Werke von den 1950er-Jahren bis heute, darunter Zeichnungen, Fotoarbeiten, Reliefs und Plastiken. Dabei legt sie einen Schwerpunkt auf Werkphasen, die nicht so bekannt, dafür umso spannender sind, weil sie andere Seiten des rastlosen Experimentators aufdecken.