Donaueschingen Vermisstes Kind geht mit Piratenfernrohr auf Schatzsuche

Kind wohlbehalten den Eltern übergeben

Hatte das Mädchen alleine das Haus verlassen? Oder war gar jemand Fremdes daran beteiligt? Die Eltern wendeten sich selbstverständlich an die Polizei in Donaueschingen, die sich des besorgten Paars annahm. Bei erwachsenen Personen muss die Polizei in den meisten Fällen erst mal eine gewisse Zeit abwarten, bevor sie eine Fahndung nach der vermissten Person herausgibt. Bei einem vierjährigen Mädchen ist die Situation natürlich eine andere. Und so machte sich die Polizei auf die Suche.

Die Geschichte ging gut aus! Das Mädchen wurde von einem Passanten an der Donau­quelle gesehen, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Eltern waren natürlich überglücklich, ihr Kind wieder gesund und munter bei sich zu haben.