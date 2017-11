Donaueschingen Verlegung verletztWürde der Toten

Donaueschingen-Allmendshofen (guy). Wenn der Wind stark bläst, dann ist der Zugang zum Friedhof offen. Eines von vielen Problemen dort oben. Am meisten ärgert sich Heinz Günter Baumann allerdings über eine andere Sache.

Als der Friedhof 2015 neu gestaltet wurde, hat die Stadt einige Grabsteine umgesetzt. Steine von Verstorbenen, die während des Zweiten Weltkriegs ums Leben kamen, an der Front, in den Bombenangriffen auf Donaueschingen. Die hohlen Grabsteine standen bis dahin in einer Reihe auf der Wiese. Mit der Neugestaltung wurden sie auf einem Pfad aus Pflastersteinen platziert. Der konnte jedoch nicht bis an die Bäume gebaut werden, die Wurzeln waren im Weg. Also wurden einige Steine in zweiter Reihe aufgestellt. Für Baumann ein Ding der Unmöglichkeit: "Die Steine stehen nicht mehr an der Stelle, an der auch die Toten bestattet sind."

Er sieht darin einen Verstoß gegen die Würde der Bestatteten, zumal sie ein ewiges Ruhrecht besitzen. Das heißt, die Gräber werden nie abgeräumt. Besonders fällt das bei einer Familie auf, die während eines Bombenangriffes auf die Stadt getötet wurde. Ursprünglich in einer Reihe aufgestellt, wurden die Grabsteine der fünf Familienmitglieder mit der Neugestaltung voneinander getrennt. "Es ist mir ein Anliegen, dass die Steine wieder so ausgerichtet werden, wie es vorher war. Die Familie nebeneinander", sagt Baumann.