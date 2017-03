Donaueschingen Verjüngter Vorstand läutet Generationenwechsel ein

Nicht mehr im Vorstandsteam ist Gaby Rolle, die nach fünf Jahren ausgeschieden ist. Rolle gehörte damals zu jenen Frauen, die durch ihr Engagement im Vorstand die Existenz der Ortsgruppe sicherten. Im Florianskeller flog die "Silberne Biene", eine exquisite Auszeichnung des Landfrauenverbandes Freiburg für verdienstvolle Mitglieder im Vorstand der Landfrauen, an ihr Revers. Aus dem Dreier-Vorstandsteam wird nun ein Duo mit Sigrid Hall und Gerda Wiehl.

In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Entwicklung, kündigte Hall für nächstes Jahr den Rückzug aus dem Vorstand an. Sie ist zuversichtlich bis 2018 Mitglieder zu finden, die bereit sind im Vorstand mitzuarbeiten. Schließlich erinnern sich viele von ihnen noch an die brenzlige Situation vor fünf Jahren, als die Zukunft am seidenen Faden hing. Argumente für eine Zugehörigkeit zu den Landfrauen gibt es genügend. Das attraktive Veranstaltungsprogramm bewegt sich stets am Puls der Zeit. Die Landfrauen sind das politische Sprachrohr, vor allem wenn es um soziale Themen und um das Wohl der Frauen und Familien geht. Beliebte Dauerbrenner in Aasen sind der Singkreis und die Gymnastikabende mit Josefine Maus und Erika Buck. Im Jahresprogramm 2017 gibt es zudem eine Vortragspräsentation zum Leben aus der inneren Mitte mit Hilfe kinesiologischer Übungen (23. März) oder der die Organisation des Seniorennachmittags (9. April). Für den 27. April ist eine Stadtführung in Bad Dürrheim geplant und am 14. Mai steht eine Familienwanderung im Kalender.

Gesellige Stunden in Gemeinschaft versprechen zudem ein Grillfest und ein Ausflug im Sommer.