Donaueschingen Verhandlungen mit dem Land sorgen für viel Ungewissheit

Aber da momentan noch niemand weiß, wie sich die Verhandlungen mit dem Land entwickeln, will die Stadtverwaltung auf alles vorbereitet sein. Denn wenn das Land das Gelände nicht freigibt, müssen die Ersatzmaßnahmen realisiert werden. "Dann müssen wir dafür Mittel im Haushalt haben." Denn ein einfaches Verschieben der Mittel ist nicht zulässig. So können Mittel, die eigentlich für die Erschließung des Konversionsareals vorgesehen sind, nicht einfach dafür verwendet werden, um den Schützenberg zu erschließen. So etwas sieht das Haushaltsrecht nicht vor.

"Haben damit gerechnet, dass wir bis zu den Beratungen mehr wissen"

Überspitzt ausgedrückt, wäre es wohl übersichtlicher gewesen, wenn die Kämmerei gleich zwei Haushaltsentwürfe ausgearbeitet hätte: Einen für den Fall, dass das Land bald das Konversionsgelände freigibt und den anderen Entwurf eben, für alles was investiert werden muss, wenn das Großprojekt südlich des Hindenburgrings weiterhin auf sich warten lässt. "Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir bis zu den Beratungen schon mehr wissen", sagt Pauly.

OB Erik Pauly ist zuversichtlich, bald eine Nachricht zu erhalten

Der OB ist jedoch zuversichtlich, dass bald Nachricht aus Stuttgart kommt und zeigt Verständnis dafür, dass das Land erst das Gesamtkonzept für die Notunterkünfte fertigstellen möchte. "Wenn wir schon frühzeitig eine Freigabe erhalten, werden andere Kommunen mit Notunterkünften fragen, was mit dem Gesamtkonzept los ist", so Pauly. Und wenn's anders herum wäre, und irgendeine Kommune im Land vor Donaueschingen eine Aussage über ihre Notunterkunft bekommen würde, dann wäre in Donaueschingen sicher wieder das Verhältnis zum Land, das sich mittlerweile gebessert hat, wieder in Gefahr.