Donaueschingen Vergnüglicher Ausflug ins Mittelalter

Leicht und bruchfest waren die Schwerter, mit denen die "Leitwölfe" aus Hirrlingen in Schaukämpfen präsentierten. Ausführlich erläuterten sie den Besuchen die mittelalterlichen Waffen, von deren Hieb- und Stickfestigkeit sie sich selbst überzeigen konnten. Hauptmann "Wulfen vom Lochenstein" wies darauf hin, dass bei jedem Schaukampf höchste Vorsicht geboten ist.

Die Schwerter sind zwar aus hochwertigen Materialen hergestellt. Es kann immer vorkommen, dass eines bricht. Zu einem nachträglichen Saisonabschluss trafen sich die Aktiven des FC Pfohren zum Bad im "Lavabrum Luxurium".

Das mittelalterliche-orientalische Haus war ein Novum in er 1200-jährigen Pfohrener Geschichte, den die Besucher rege nutzten. In zwei Badezubern mit einem Fassungsvermögen von jeweils ungefähr zehn Personen ermöglicht es, sich im 39 Grad warmen Wasser zu entspannen, umgeben von ätherischen Ölen ein pures Badevergnügen. Eine Filtertechnik auf dem modernsten Stand, die hohen Wassertemperaturen und der regelmäßige Wasseraustausch garantieren eine unbedenkliche Badewasserqualität.

Markus der Mäusegaukler bot beste Unterhaltung: Zum einen mit seinen Tieren und zum anderen mit seinen Sprüchen. So bildete sich rasch eine Menschentraube um seinen Stand und nicht nur Kinder setzen darauf, in welches Tor die Maus wohl als erstes laufen würde.

OB Erik Pauly hat sogar gewonnen: eine Lebensversicherung. Schließlich hatte Pauly ja schon den Galgenstrick (Krawatte) um den Hals: Und so bekam er einen Löffel für den Falle, dass er selbigen irgendwann abgibt. Dann hätte er ja noch einen.

OB Erik Pauly gewinnt einen Löffel

In mühevoller Arbeit hatte Ricarda Maxine Klemm unzählige Andenken an das Jubiläumsfest geschaffen: die Entenburg in Silber. Der Halsschmuck entwickelte sich zum Renner. Bereits am Freitagabend war der erste Quittungsblock voll.

Nicht das Mittelalter, sondern die Förderung des Mittelstandes von Bildung und Gesundheit in Tansania hat der Förderverein "Elimu4Afrika" im Visier.

Er präsentierte seine Aktivitäten unmittelbar nach dem Brückle am Eingang und sensibilisierte die Besucher von der Notwendigkeit einer nachhaltigen Trinkwasser- und Solarstromversorgung in Ostafrika, zuverlässigen Ausbildungsmöglichkeiten und der Bedeutung etablierter Handwerksbetreibe zur Sicherung der Zukunft.

Bei den Motorsportfreunden drehte sich für einmal nicht alles um die Geschwindigkeit, sondern um den Spieß. Im Eingangsbereich zum Festgelände kreiste am imposanten Ochsengrill jeweils am Samstag und Sonntag ein ganzes Tiere. Das aus einheimischer Produktion stammende Ochsenfleisch im Brot fand reißenden Absatz.

Grilldauer beträgt gut 20 Stunden

Die Grilldauer eines Ochsen beträgt rund 20 Stunden, was ein besonderes Zeitmanagement von den Motorsportfreunden erforderte.

Mit hoch gereinigtem Petroleum gelingt es den Feuerspuckern gewaltige Flammen in den Nachthimmel zu pusten.