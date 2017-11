Donaueschingen Zwei Jahre und sechs Monate für Vergewaltiger

Verhandlungen, bei denen eine Vergewaltigung angeklagt ist, bringen es meist mit sich, dass es keine neutralen Zeugen gibt, welche die Tathandlung beobachten konnten. Im Regelfall stehen sich sodann zwei Aussagen gegenüber, die anhand der Glaubwürdigkeit gewichtet werden müssen. So geschehen auch gestern vor dem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Bäumler. Weder der Angeklagte, noch das als Nebenklägerin aufgetretene Opfer sprachen Deutsch, was die Beweisaufnahme deutlich erschwerte.

Davon abgesehen verstrickte sich der Angeklagte immer wieder in Widersprüche. Angeblich hätte man die Tür seines Zimmers gar nicht abschließen können. Doch die damalige Leiterin der Einrichtung entlarvte dies als Lüge. Auch gab der Mann, der vor gut einem Jahr über Italien nach Deutschland einreiste, zunächst an, dass er die Frau nie berührt habe. "Wenn ich könnte, würde ich auf mein Leben schwören und dann sehen wir, wer am Ende überlebt", lautete die vollmundige Ankündigung. "Wir sind hier aber vor einem deutschen Gericht und hier läuft das zum Glück nicht so", ordnete es Bäumler nüchtern ein. Auf eine spätere Nachfrage hin, lautete dies auch schon ganz anders. Der Angeklagte räumte ein, in der Nacht dreimal und am Morgen einmal mit der Frau geschlafen zu haben.

Diese beschrieb die Geschehnisse des Abends sehr genau. Sie habe den Angeklagten erst kurze Zeit vorher kennengelernt. Schon recht schnell hätten sie sich jedoch gut verstanden und gemeinsam etwas unternommen. So seien sie tags zuvor gemeinsam nach Villingen gefahren, um dort einkaufen zu gehen. In diesem Rahmen habe der Angeklagte ihr für 90 Euro Haarpflegeprodukte gekauft. "Wer uns gesehen hat, glaubte bestimmt, wir wären schon länger befreundet", so die inzwischen 20-Jährige. Diese wurde am nächsten Tag vom Beschuldigten angerufen und aufgefordert in sein Zimmer zu kommen, da er dort für beide Reis gekocht habe. Der Angeklagte habe sie sodann eingesperrt, ihr seine Liebe gestanden und sie zum Geschlechtsverkehr genötigt. "Er sagte mir, es bringe nichts zur Polizei zu gehen, weil mir dann die Frage gestellt wird, warum ich überhaupt in seinem Zimmer war", berichtete die Frau.