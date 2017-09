Donaueschingen Vereine ziehen ins Rote Rathaus ein

Am Ende des Festaktes, der durch den Männergesangverein Allmendshofen musikalisch umrahmt wurde, kündigte Hans-Heini-Chef Robert Widowitsch an, dass noch ein offizieller Rathausbüttel zu Wort kommen solle, der in Person von Wolfgang Gut auftrat. In gewohnt humoriger Versform erzählte er, wie wichtig es sei, dass ein Ort ein solches Gebäude habe, für dessen Sanierung man sehr dankbar sei. Allerdings fehlen noch wichtige Dinge, wie beispielsweise Fensterläden und Bänke zum Sitzen. In diesem Moment fuhren zwei Schaufellader-Traktoren zwei monumentale Holzbänke heran, gefertigt aus einem riesigen Baumstamm und zentimetergenau an ihren zukünftigen Bestimmungsort versetzt. Klar, dass dieser Auftritt der Höhepunkt der Einweihungsfeier war.