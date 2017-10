Die beiden Tauchvereine Saverne-Nautic-Club und das Freie Tauch-Team Schwarzwald trafen sich zum gemeinsamen Wochenende. Treffpunkt war Überlingen am Bodensee. Dort wurde die vermutlich vorerst letzte Chance genutzt, nochmals einen gemeinsamen Tauchgang an der Steilwand entlang der alten Bahnhofstraße zu machen, denn die ufernahen Umbauarbeiten zur Landesgartenschau in Überlingen sollen zur Umgestaltungen des westlichen Uferparks beginnen. Nach dem Tauchgang gab es einen kleinen Snack am See, anschließend ging es zum gemütlichen Abend nach Donaueschingen. Der Sonntag begann nach dem Frühstück mit einer Stadtführung. Ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Savern ist beschlossene Sache. Foto: Verein