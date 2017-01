Donaueschingen Veranstaltungsjahr hält bunte Farbtupfer bereit

März: Rockig geht es mit Helter Skelter am 4. März mit Live-Classic-Rock in den mit Attraktionen gespickten Monat, gefolgt von Kantaten und Concerti grossi des Barock mit Sabrina Frey und die Accademia dell' Arcadia am 5. März. Kabarettistisch serviert am 10. März Mistcapala "Wurst statt Käse" im Gewölbekeller. Am 11. März schlagen mit "Simon & Garfunkel Tribute meets Classic" die 60er auf. Weiter geht das Musikprogramm mit "The Purcell Arrangements" am 18. März. Die Fülle der Kunst präsentiert der Hobby- und Kunstmarkt am 18. und 19. März, und "Upgrade" ist der Inhalt des gleichnamigen Festivalkongresses des Netzwerkes Neue Musik Baden-Württemberg, der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen und der Kulturstiftung des Bundes vom 24. bis 26. März.

April: Die Genießermesse "Genuss pur on Tour" verwöhnt am ersten Aprilwochenende die Gaumen, am 6. April heißt es mit Michl Müller "Ausfahrt freihalten!". Konzertperformance mit elektroakustischen Klangobjekten erwartet die Zuhörer mit dem Ensemble Atonor am 8. April. Zwei Wochen später wird es wieder musikalisch mit dem Konzert des Stuttgarter Kammerorchesters am 23. April, Lieblingslieder aus 20 Jahren Schwarze Grütze erklingen am 28. April im Gewölbekeller.

Mai: Schlag auf Schlag geht es im Mai. Erst lockt der verkaufsoffene Sonntag am 7. Mai mit Automobilsalon, dann tritt im Rahmen der Veranstaltungsreihe HörBa(a)r am 12. Mai Matthias Deutschmann mit "Wie sagen wir's dem Volk? – Der Mann mit dem Cello: Opus 13" auf, am 13. Mai gibt es im Kinder- und Familienprogramm "Utz, der Unglücksritter", abends die SWR-Jetztmusik, Asamisimasa mit Anders Forisdal, am 14. Mai sind Cuarteto Casals und Matan Porat zu Gast. Gerockt wird die Innenstadt am 19. und 20. Mai mit der City Jamboree, am 20. und 21. Mai heben bei den Drachentagen wieder kleine und große Drachen ab. Am 31. Mai macht die Internationale musische Tagung (IMTA) "Ideen Quelle" die Innenstadt erneut zum Veranstaltungsort.

Juni: Vom 14. Juni bis 2. Juli läuft die alle zwei Jahre stattfindende Donaueschinger Regionale. Gleichzeitig mit dem Donauquell-Fest im Residenzbereich am 24. bis 25. Juni hat die Narrenzunft ihr Stadtfest, dem am 26. Juni gleich das Gregorifest folgt.

Juli: Das Fest der Pferde auf den Immenhöfen stellt vom 27. bis 30. Juli den Reitsport und alles, was dazu gehört in den Mittelpunkt.

August: In der Monatsmitte gilt am 12. und 13. August bei den Windhundtagen ganz den edlen Vierbeinern die Aufmerksamkeit. Die Musiknacht findet voraussichtlich am 19. August statt.

September: Vom 14. bis 17. September ruft das Internationale Reitturnier. Max Raabe und das Palast-Orchester treten am 14. September im Bartok-Saal auf.

Oktober: Am 7. Oktober das Herbstfest, vom 20. bis 22. Oktober die Donaueschinger Musiktage und am 22. Oktober der verkaufsoffene Sonntag machen die Stadt zur Erlebnismeile. Vom 27. bis 29. Oktober finden die 47. Süddeutschen Berufs- und Erwerbs-Imkertage statt.

November: Im Mozartsaal darf man sich am 29. November humorvoll mit Bodo Wartke und der Frage "Was wenn doch?" auseinandersetzen.

Dezember: Stimmungsvoll wird die Weihnachtswelt vom 1. bis 3. Dezember glitzern, zum Jahresende fliegen am 28. Dezember beim Musical Bibi Blocksberg: "Hexen Hexen überall!" die Besen tief.