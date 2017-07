Zum 16. Double Six US Car Meet haben sich am Wochenende zahlreiche Besitzer von US-Fahrzeugen getroffen. Am Samstagabend sorgten "Billy Bob and the Buzzers" für zusätzliche Unterhaltung. Seit 2002 ist das Gelände rund um das Restaurant "Dorftreff" jedes Jahr Anfang Juli der Schauplatz für das Treffen. Für viele Fahrer ist es ein etablierter Termin. Und so bietet sich ein Überblick über die Geschichte des amerikanischen Automobilbaus. Foto: Wetzel