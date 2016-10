Donaueschingen Unterwegs am See

Auf der Fahrt durch die 30 Hektar große Obstanlage erfuhren die 50 Baaremer viel Wissenswertes über den Obstanbau in der Bodenseeregion und wurden beim anschließenden Mittagessen mit verschiedenen hofeigenen Produkten verwöhnt. Am Nachmittag wurde noch die Zeppelinstadt Friedrichshafen besucht, ehe der erlebnisreiche Tag bei bester Stimmung mit viel Gesang in Stetten bei Engen seinen Abschluss fand.