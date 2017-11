Donaueschingen Unmut über fehlende Zufahrt

Donaueschingen-Wolterdingen. Lange haben die Planungen gedauert. Der Naturschutz brachte so einige Herausforderungen mit sich. Doch Ende vergangenen Jahres konnte dann der langwierige Prozess abgeschlossen werden. "Ich finde es bedenklich, dass wir schon seit vergangenem Jahr bauen könnten und die Stadt will das Ganze jetzt noch einmal schieben", sagt Müller.

Der Hintergrund: Im Haushaltsentwurf war die Maßnahme von der Verwaltung vom Jahr 2018 auf 2019 geschoben worden. "Die ganze Zeit heißt es, die Ortsteile sind wichtig, aber alles läuft in der Stadt, und Projekte in den Ortsteilen kann man ja schieben", kritisiert Müller. Bislang habe er es ja noch nachvollziehen können, dass das Projekt nicht realisiert wird. Aber jetzt, wo die Planungen seiner Meinung nach so gut wie abgeschlossen sind?

Die zweite Zufahrt zum Gewerbegebiet sei auch mit Blick auf die Bregbrücke wichtig. Denn 2011 teilte das Regierungspräsidium mit, dass die Brücke dringend saniert werden müsste, eine Begrenzung auf 15 Tonnen wurde eingeführt. "Da hält sich aber sowieso niemand dran", sagt der Ortsvorsteher, der aus dem Wolterdinger Rathaus den besten Blick auf den Verkehr hat, der über die Bregbrücke will. Denn: Die Strecke würde eigentlich über Bräunlingen und Hüfingen führen und bedeutet einen Umweg von mehr als 20 zusätzlichen Kilometern.