Donaueschingen Unfallschwerpunkt bald Geschichte

Zufrieden zeigt sich Bauleiter Tobias Barthelmeß, dass die Witterung weitgehend mitmachte. "Wir sollten aller Voraussicht nach mit den Arbeiten im Zeitplan bleiben", sagt er noch vor wenigen Wochen. Doch er und seine Kollegen haben den vor Baubeginn vorgezeichneten Zeitplan eingehalten und immer rund 8000 Quadratmeter Fahrbahnen mit Trag-, mit Binder- und anschließend mit Deckschichten versehen – drei Arbeitsgänge, die kein allzu schlechtes Wetter zulassen. Dann folgten die Randabdichtung und Bankett-Herstellung. Die Fahrbahnmarkierungen und der Einbau von Schutzplanken laufen in diesen Tagen. Projektleiter Michael Waidele vom Straßenbaureferat des Regierungspräsidiums stimmt zu: "Wir werden aber alle Arbeiten vor der Freigabe abschließen. Das wird vielleicht schon am Mittwoch, sicher wohl am kommenden Freitag sein."