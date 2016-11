Donaueschingen Unendliche Geschichte um Brücke

Anlass für die erhitzen Gemüter im Rathaus sind das Denkmalamt und ein Gutachter, der eigentlich nur bestätigen soll, dass die Brücke abgerissen werden soll. Immerhin ist die Brücke mittlerweile so marode, dass schon ein einzelner Spaziergänger zu schwer für sie sein könnte. Doch scheinbar ist es nicht so einfach, denn im Donaueschinger Rathaus wartet man immer noch auf das nötige Gutachten. Und man wartet und wartet. Immer wieder werden Termine genannt, wann das Schriftstück vorliegen soll. Die Termine verstreichen. Doch im Rathaus trifft keine Post ein. Kottmann greift zum Telefon und ruft mal wieder beim Denkmalamt an. Es gibt einen neuen Termin, der wieder verstreicht.

Doch nun gibt es Hoffnung: Der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege hat nämlich Post aus Donaueschingen bekommen. Darin steht, dass die Stadtverwaltung nun davon ausgeht, dass wohl kein Gutachten nötig ist und die Bregbrücke wohl abgerissen werden kann. "Das hat immerhin zu einer E-Mail an den Gutachter geführt, in der steht, dass die Stadt wohl mittlerweile etwas ungehalten sei", sagt Bürgermeister Kaiser, der wohl seinen aktuellen Gemütszustand in Sachen Bregbrücke nicht mit einem diplomatischen "Ungehalten" beschreiben würde, sondern mit einem äußerst deutlichen Stinksauer. Denn schließlich hatte das Denkmalamt zu Beginn der ganzen Bregbrücken-Geschichte einmal gesagt, dass alles kein Problem sei und die Brücke ohne Weiteres abgerissen werden könnte. "Es ist unmöglich, wie wir am langen Seil runtergelassen werden und wie das Landesdenkmalamt mit uns umgeht", sagt Bernhard Kaiser.