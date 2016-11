Donaueschingen Und Gero Mardorf läuft und läuft

Erst im Oktober war er in Bräunlingen über zehn Kilometer mit seinem Sohn Tobias am Start. "Normalerweise laufe ich ja den Halbmarathon, den ich so in 2:20 Stunden schaffe. Aber jetzt habe ich meinen Sohn auch zum Laufen animieren können und bin deswegen mit ihm die kürzere Strecke gelaufen." Höhepunkt seiner spät begonnenen Lauf-Laufbahn war 2013 unbestritten der Start beim New Yorker Marathon, wo er ebenfalls über die halbe Distanz ging.

Seit 39 Jahren betreibt der Uhrmachermeister Gero Mardorf zusammen mit seiner Frau Christa das bekannte Juwelier- und Uhrengeschäft an der Zeppelinstraße mit aktuell drei Mitarbeitern.

Zunächst lebte die Familie in Blumberg. Dort gab es das erste Geschäft (bis 1983), und seit 35 Jahren die Niederlassung in Donaueschingen. 1993 erfolgte noch ein zweites Standbein mit einer Zweigstelle in Schwenningen, die heute Sohn Tobias eigenständig führt.