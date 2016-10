Donaueschingen OB-Appell gegen Jugend-Missbrauch

Donaueschingen (gvo). Leider hat es in der Vergangenheit in diesen Umgebungen auch immer wieder Missbrauchsvorfälle gegeben. Diese wird man auch in Zukunft nie ganz ausschließen können. Der Gesetzgeber versucht aber den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu verstärken. So sollen Personen von der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ausgeschlossen werden, die eine einschlägige Vorgeschichte haben. Dafür ist aber die Zusammenarbeit mit den Vereinen unerlässlich.

Das Echo der Vereine ist derzeit allerdings noch sehr bescheiden. Gerade mal sechs von 68 Donaueschinger Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, haben sich zur Mitarbeit verpflichtet. Von knapp 600 Vereinen im Kreis haben bislang nur 63 Vereine eine sogenannte Sicherstellungsvereinbarung unterzeichnet. Als Grund sehen Jugendamt wie Vereine die bürokratischen Hürden, die inzwischen aber durch Kooperationen mit den Kommunen etwas abgebaut wurden.

Zu Beginn des Jahres hatte das Kreisjugendamt Vereinsvertreter in die Villinger Tonhalle eingeladen, um über die neuen Richtlinien im Bundeskinderschutzgesetz zu informieren. Danach sollen alle, die mit Jugendarbeit in Vereinen oder Institutionen wie der Kirche engagierten Mitglieder ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einem zu bestimmenden Vereinsvertreter vorlegen. Sind dort entsprechende Vorfälle vermerkt, soll eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen werden. Zugleich soll ein gefordertes Führungszeugnis wiederum ausschließen, dass entsprechende Personen erst gar nicht in Vereinsjugendarbeit einsteigen können.