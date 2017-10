Donaueschingen Umstellungen wegen Stadtbus

So ergeben sich einige Änderungen beim Regionalverkehr. Linie 95: Neue Fahrten an Schultagen um 6.07 Uhr, 6.39 Uhr und 7 Uhr von Bräunlingen Bahnhof nach Hubertshofen. Die Fahrt um 13.45 Uhr von Bräunlingen ins Wohngebiet Gupfen und weiter nach Döggingen entfällt an Schultagen. Die bisherige Fahrt um 6.53 Uhr ab Wolterdingen beginnt neu erst um 7 Uhr in Bruggen Richtung Bahnhof Bräunlingen an Schultagen. Bei Fahrten von Wolterdingen nach Bräunlingen am Vormittag wird Hubertshofen nicht mehr bedient.

Linie 96: Die Fahrt um 13.45 Uhr ab Bräunlingen Bahnhof nach Döggingen entfällt. Schüler aus Donaueschingen müssen neu den direkten DB-Zug von Donaueschingen (Abfahrt 13.49 Uhr) nach Döggingen (an 13.58 Uhr) nutzen. Neu fährt an Schultagen die Linie 96 um 10.35 Uhr von Bräunlingen nach Döggingen mit Zuganschluss nach Freiburg. Neu ist ebenfalls die Fahrt um 10.03 Uhr an Schultagen von Döggingen nach Bräunlingen mit Zuganschluss aus Freiburg. Die Fahrten um 10.55 und 14.03 Uhr an Schultagen vom Bahnhof Bräunlingen in die Habsburger Straße entfallen.

Linie 97: Die schultäglichen Fahrten um 6 und 6.30 Uhr von Donaueschingen nach Hubertshofen sowie um 6.40 Uhr von Donaueschingen nach Wolterdingen entfallen. Linie 98: Die schultäglichen Fahrten um 6.48 und 14.03 Uhr von Bräunlingen nach Hubertshofen und um 10.30 Uhr ab Hubertshofen bis Unterbränd entfallen ebenso. Die Rufbusfahrten am Wochenende wurden auf allen Linien generell auf einen Zwei-Stunden-Takt mit Anschluss von beziehungsweise zum Ringzug umgestellt.