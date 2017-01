Donaueschingen Überfall: Prozess gegen Asylbewerber platzt

"Es ist nicht auszuschließen, dass er noch Heranwachsender ist", begründete das Gericht seine Entscheidung. Damit war der Prozess geplatzt. Nun müssen alle Beteiligten, denen gegenüber der junge Algerier Altersangaben gemacht hat, noch einmal befragt werden. Außerdem soll ein gerichtsmedizinisches Sachverständigengutachten zur Altersdiagnostik eingeholt werden. Für den Angeklagten könnte dies von großer Bedeutung sein.

Allein für den bewaffneten Raubüberfall müsste er im Fall einer Verurteilung nach Erwachsenenrecht mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren rechnen.

Nach Jugendrecht, das in erster Linie dem Erziehungsgedanken verpflichtet ist, wäre für den Angeklagten eine deutlich mildere Strafe zu erwarten. Bis ein neuer Verhandlungstermin feststeht, können gut zwei Monate ins Land gehen.

Die Anklage

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, in einer Augustnacht vorigen Jahres in Donaueschingen einem 49 Jahre alten Passanten 500 Euro geraubt zu haben. Dabei soll er den Mann mit einem Messer verletzt haben, so dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein halbes Jahr zuvor soll er versucht haben, einen Mitarbeiter in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Friedhofstraße mit Rasierklingen zu verletzen, die er in seiner Mundhöhle versteckt hatte. Laut Anklage kam es zu der Auseinandersetzung nachdem man ihm das Taschengeld verweigert hatte, weil er keine Röntgenaufnahme vorweisen konnte. Außerdem wird ihm der Diebstahl von Lebensmitteln und Spirituosen im Wert von rund 20 Euro vorgeworfen.