Donaueschingen Über den roten Faden des eigenen Lebens

Die Pfarrfrau, Mutter von fünf Kindern, Erzieherin und Referentin zeigte durch viele Redewendungen, wie weit verbreitet das Bild vom Faden ist: Da reden wir vom Geduldsfaden, während einer Rede verlieren wir den Faden, empfinden Argumente als fadenscheinig und manchmal hängt sogar unser Leben an einem seidenen Faden.

Der rote Faden war ursprünglich eine Erfindung der britischen Marine. Er zog sich durch ein Tau hindurch und machte so den Diebstahl unmöglich.

Für manche Menschen gehört auch der Glaube zu dem, was sich durch ihr Leben zieht – manchmal seit Kindheitstagen, manchmal auch erst im Erwachsenenalter. Es sei gut, wenn dieser Glaube Halt geben könne in Zeiten, in denen Träume zerplatzen, eigene oder fremde Schuld das Leben schwer machten oder Krankheit zur Bedrohung werde.