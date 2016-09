Donaueschingen Turnierfreunde stimmen sich ein

Vorverkauf lässt einen Rekordbesuch erwarten

Auch auf die Veranstaltung selbst blickt Funke voller Optimismus. Läuft alles nach Plan, wird es wohl in diesem Jahr einen Besucherrekord geben. Der Vorverkauf der Karten lässt das vermuten: "Vielleicht wird es das beste Jahr, das ich bislang erleben durfte", so der Turnierchef.

In zahlreichen Bereichen sind positive Vorzeichen zu entdecken. So ist beispielsweise der Lieferant für Zelte ausgebucht. Die Aussteller drängen zur Veranstaltung. Mit dabei ist erstmals die Bundeswehr, die mit 300 Quadratmetern zu den größten Ausstellern gehören wird.

Abendprogramm dank Flutlichtanlage

Hinzu kommen etliche Neuerungen im Programm: Beispielsweise ist durch die Flutlichtanlage am Dressurplatz, die auf Anregung der Olympionikin Isabell Werth entstanden ist, auch dort ein Abendprogramm möglich. Das wird es sowohl bei der Dressur als auch im Springen am Freitag- und am Samstagabend geben. Der Freitag wird deutlich aufgewertet – hatte man bislang doch den Eindruck, dass das Programm gegen 17 Uhr zu Ende ist. "Nun wird es bis etwa 22 Uhr ein Programm mit Musik und Sport auf beiden Plätzen geben", sagt Funke.